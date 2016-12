A comemoração para a chegada de 2017 se aproxima e o planejamento para que a população se divirta com tranquilidade neste período está garantido pela 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara.

Ainda no início do mês, foram intensificadas as ações de policiamento com a realização de operações em pontos estratégicos da cidade. Polícia Militar e Polícia Civil atuaram de forma conjunta com equipes realizando abordagens a fim de coibir o tráfico de drogas, comercialização de armas e outras irregularidades.

Na virada de ano não será diferente. De acordo com o Comandante da 3º Companhia de Polícia Militar de Seara, 2º Tenente Claudemir Ronning, após reunião com o comando do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, foram destacados mais policiais para atuarem em todos os municípios de abrangência da 3ª Companhia, com destaque para Itá, onde ocorre o show da virada. “Este efetivo a mais se soma às equipes de rotina que já atuam na prevenção e repressão de ocorrências”.

O trabalho da Polícia Militar no período de Réveillon incluirá barreiras policiais, abordagens a pessoas e veículos.

O efetivo extra será empenhado até o término das festividades. O esquema de segurança inclui ainda o aumento no número de rondas nos bairros e comunidades, bem como, a presença de policiais a pé nas festas que celebram a chegada do Ano Novo.

(Com informações do repórter André Krüger).