O ano de 2016 fecha de forma positiva para a 3º Companhia de Polícia Militar de Seara, isso porque foram realizados diversos investimentos importantes para a garantia e manutenção da segurança pública.

Em fevereiro, o Governo do Estado investiu R$ 220 mil com contrapartida do município para a instalação das câmeras de videomonitoramento do programa Bem-Te-Vi. A estrutura montada na sede da 3º Companhia de Polícia Militar de Seara conta com 10 câmeras de vigilância Full HD, com transmissão digital por rede de fibra ótica e monitoramento 24 horas por dia.

Além deste investimento, em setembro, a Polícia Militar de Seara promoveu palestras educativas em comemoração a Semana Nacional de Trânsito para alunos do 1º ao 4º ano da rede de Ensino Municipal e Estadual.

Em outubro, a Cooperativa Sicredi Norte RS/SC realizou a entrega de um montante de R$ 6 mil reais a 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara.

A doação aconteceu durante a realização da reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG).

O recurso doado com apoio dos Convênios de Trânsito e Rádio Patrulha foi utilizado para cercar a sede da Polícia, garantindo assim, maior segurança também aos policiais durante o exercício de suas funções. Além do cercado, o prédio que abriga a sede da 3º Companhia também recebeu nova pintura interna e externa.

Neste mesmo período, a 3º Companhia de Polícia Militar de Seara recebeu novos armamentos, entre eles, um Fuzil IA2, calibre 556, de fabricação da Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) e uma Carabina CT.30, de fabricação da empresa brasileira TAURUS. Os armamentos servem de apoio nas viaturas destinadas ao atendimento de ocorrências.

Delitos

A Polícia Militar de Seara tem trabalhado firme na redução de ocorrências, relacionadas principalmente a furtos, desavenças familiares e perturbações do sossego alheio.

Durante o ano de 2016, a 3º Companhia de Polícia Militar de Seara atendeu nos municípios de Seara, Itá, Xavantina, Paial e Arvoredo, 1.624 ocorrências, sendo 451 averiguações de pessoas em atitudes suspeitas, 310 acidentes de trânsito, 263 perturbações, 170 brigas, 143 furtos e 48 denúncias.

Mais de 60 veículos foram apreendidos por irregularidades somente no município de Seara. Importantes prisões ocorreram, assim como a localização drogas, armas de fogo e inúmeras armas brancas.

A tendência é de que os resultados de apreensões aumentem ainda mais no próximo ano, uma vez que o Governo do Estado tem investido na formação de novos policiais.

Somente nesta última semana, a Polícia Militar de Seara, recebeu um incremento de 09 novos soldados, sendo apenas 03 por troca, totalizando assim, um efetivo de 25 policiais.

Conforme o Comandante da 3º Companhia de Polícia Militar de Seara, 2º Tenente Claudemir Adelino Ronning, ações de repressão e prevenção são constantemente desenvolvidas a fim de reduzir e combater a criminalidade. “O programa Arquitetura Contra o Crime e Rede de Vizinhos são exemplos de medidas implantadas junto à comunidade searaense e que terão forte atuação em 2017”.

A 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara encerra a última semana de 2016 com a aquisição de um veículo Fiat/Palio Adventure, motor 1.8, zero Km.

A nova viatura adquirida através de convênio de trânsito custou R$ 69.900,00, após ser toda equipada será utilizada para rádio patrulha, garantindo maior agilidade no atendimento de ocorrências.

(Com informações do repórter André Krüger)