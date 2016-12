Atividades foram realizadas no Rancho Grande.

Grupo Kaikeiros da Natureza fazem nova atividade no lago da UHE de Itá

O grupo Kaikeiros da Natureza voltaram a se reunir nos últimos dias e realizaram uma atividade pelo rio Rancho Grande. A atividade foi realizada no dia 26. O trajeto foi entre a ponte do rio Rancho Grande até o Camping do Amigo. Oito pessoas participaram da atividade que deverá se repetir em outros trechos de área alagadas da Usina Hidrelétrica de Itá.