Mesmo com a revelação de novos atletas, conquista de medalhas e participação de eventos nacionais e até internacionais, o ano de 2016 termina com uma pequena frustração para o atletismo de Concórdia. A mesma vem da não realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que seriam em Tubarão.

Conforme a supervisora do atletismo, da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Mara Saatkamp, as equipes estavam se preparando para a maior competição poliesportiva de Santa Catarina e tinham boas expectativas de medalhas, principalmente o feminino. Os Jasc de Tubarão foram cancelados em função de um temporal que danificou vários locais de competições, a poucos dias do seu início. A Fesporte tentou levar a competição para outra cidade, mas não logrou êxito e os Jasc foram cancelados.

No mais, o ano de 2016 foi positivo para a modalidade. Conforme Mara, mais recentemente, na Olesc, foram conquistadas seis medalhas e uma quarta colocação no feminino. "Algumas atletas se classificaram para competições brasileiras e até sul-americanas. Revelamos muitos atletas em muitos festivais de atletismo que fizemos com as escolinhas", destaca.