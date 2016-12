Revitalização da Attílio Fontana e Tancredo Neves é citada pelo atual chefe do executivo como obras em atraso.

Girardi revela que gostaria de entregar a Prefeitura com obras já concluídas

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 30, o prefeito João Girardi, revelou que gostaria que algumas obras já estivessem concluídas dentro do seu mandato. O assunto foi abordado durante um balanço dos oito anos de mandato frente a Prefeitura de Concórdia. O programa também contou com a participação do vice, Neuri Santhier.

Perguntado se ele sai com alguma frustração em relação a projetos e obras que ficaram no papel ou não foram concluídas, ele diz que tem algumas coisas que gostaria que estivessem prontas. "Mas quando você depende de outros fatores, às vezes você não consegue", diz.

Ele cita como exemplo as obras de revitalização da Attílio Fontana e da Tancredo Neves, que estão com o cronograma atrasado. Em partes, em função de adequações estão passando no projeto. "Eu queria, por exemplo, que a Attílio Fontana estivesse concluída. Pela obra importante que ela é, uma vez que dá acesso à BRF, a principal empresa da cidade", revela. Por fim, o prefeito destaca que, por outro lado, não há motivos para frutstração. "Fizemos tantas coisas ao longo desses anos, que não dá para ficar só lamentando isso", diz.

Outra obra que foi concebida para já estar funcionando é a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, que está em fase de licitação de equipamentos e da concessão para empresa, visando sua administração.

Girardi e Santhier entregam no domingo, dia primeiro de janeiro, pela parte da manhã, o comando da Prefeitura de Concórdia.