Rádio Aliança prepara grande cobertura para as posses na região

Na manhã do domingo, dia primeiro de janeiro de 2017, a Rádio Aliança estará realizando uma grande cobertura das posses dos prefeitos eleitos na região de Concórdia. A data marca o início do mandato dos novos prefeitos e prefeitos reeleitos, bem como os vereadores da próxima legislatura.

A equipe da Aliança estará percorrendo oito municípios da região já nas primeiras horas da manhã./ As entrevistas serão feitas com os prefeitos Kleber Nora, de Jaborá; Jairo Sartoretto, Itá; Nei Schmidt, Ipumirim; Ademir Miotto, Presidente Castello Branco; Lindóia do Sul, Genir Loli; Arabutã, Leani Schmidt; Ipira, Emerson Reichert e Irani, Sivio das Neves.

A cobertura nessas cidades inicia às 7h com entrevistas com os prefeitos reeleitos ou novos chefes dos executivos municipais. Às 10h, inicia a cobertura da posse dos vereadores, prefeito e vice eleitos em Concórdia, na Casa da Cultura.