A Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia constatou embriaguez ao volante no condutor do Fiat Pálio, que se acidentou no contorno viário norte, na quinta-feira, dia 29. A constatação foi feita durante teste do bafômetro, enquanto que o motorista recebia atendimentos. Conforme a PRE, ele apresentava sinais de embriaguez. Durante o teste, o aparelho atestou 0,85 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante do fato, o motorista, de 19 anos de idade, foi preso em flagrante, conduzido à Cetral Polícia, onde teria pago fiança e depois liberado.

O fato foi registrado na manhã da quinta-feira, dia 29, no contorno viário norte, proximidades da entrada para o bairro dos Estados. O veículo saiu da pista, chocou-se no barranco e capotou. O motorista foi atendido consciente, já fora do veículo, com ferimetnos na cabeça. Ele havia sido já conduzido para o Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, quando a PRE chegou ao local. O veículo sofreu danos de média monta.

(Com informações do repórter André Krüger).