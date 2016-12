Concórdia ficará R$ 1,6 milhões; Seara, com R$ 774,3 mil e os demais com R$ 387,1 mil.

Os municípios do Alto Uruguai Catarinense vão receber nesta sexta-feira, dia 30, os recursos da multa da repatriação aos municípios. Os municípios de Santa Catarina vão receber R$ 200 milhões.

Do Alto Uruguai Catarinense, Concórdia ficará com o maior valor, com R$ 1.677.849,40, contando o Fundeb. Em seguida, aparece Seara, que vai ter um montante com o Fundeb de R$ 774.392,04. Já os demais 13 municípios da microrregião vão receber cada um R$ 387.196,03 com o Fundeb.