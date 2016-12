Os números foram apresentados na manhã desta sexta-feira, dia 30, em entrevista coletiva concedida na Prefeitura. A Administração fecha o ano de 2016 com as contas em dia e com dinheiro em caixa. O prefeito João Girardi e o vice Neuri Santhier vão entregar o mandato com mais de R$ 30 milhões. A expectativa é que o caixa feche com R$ 31,6 milhões, já que está previsto ainda para esta sexta-feira, o repasse de mais R$ 1,7 milhão do governo federal dos juros da repatriação (dinheiro da regularização de fortunas no exterior).

O secretário de Finanças, Joaquim Pedro Bicca, comenta que a arrecadação com impostos e transferências superou as expectativas. Bicca explica que o rendimento do IPRECON é o principal responsável por se atingir uma arrecadação superior ao previsto. “Além disso, a partir de outubro tivemos a confirmação de alguns repasses que tínhamos dúvida se entrariam para o caixa da Prefeitura”, afirma.

A Prefeitura ficará com superávit de R$ 18 milhões, podendo se confirmar R$ 20 milhões até o fim desta sexta-feira. Isso significa que finalizando o pagamento das obras que estão em andamento e pagando todos os contratos que já estão empenhados, os próximos gestores vão ficar com R$ 18 milhões à disposição.

O prefeito de Concórdia, João Girardi, diz que esse saldo é o resultado de um trabalho que foi realizado com muita responsabilidade e do zelo que esta gestão sempre teve com o dinheiro público. “Concórdia não pode parar. Eu e o Santhier não poderíamos ter uma atitude diferente, a não ser deixar a Prefeitura com as contas em dia, com dinheiro em caixa e com condições de seguir o mesmo ritmo de trabalho a partir do dia 2 de janeiro”, enfatiza.

O vice-prefeito Neuri Santhier acrescenta que nos últimos oito anos a Administração Municipal se preocupou em planejar o desenvolvimento de Concórdia em curto, médio e longo prazo. “Nosso desafio foi pensar e agir além dos quatro anos de um mandato. E a situação que estamos entregando o Município mostra que isso não foi feito apenas nos projetos, mas se refletiu na nossa forma de governar e cuidar de Concórdia”, destaca Neuri Santhier.

R$ 5 milhões para a construção do Centro de Especialidades

Dos R$ 18 milhões de superávit, o prefeito João Girardi destinou R$ 5 milhões para a construção da primeira fase do Centro de Especialidades da Saúde. O projeto para os cinco pavimentos e as garagens no subsolo já está pronto.

A primeira fase da obra deverá custar aproximadamente R$ 1,7 milhão. Mesmo com a destinação dos R$ 5 milhões, a decisão de construir o Centro de Especialidades e destinar esses recursos a essa obra dependerá dos próximos gestores. Além disso, foram destinados R$ 2 milhões à UPA 24 horas.

Mais de R$ 19 milhões em obras em andamento

A gestão 2013/2016 entrega a Prefeitura de Concórdia com 25 obras em andamento, que deverão ser finalizadas em 2017. Entre as construções, reformas e ampliações e os demais serviços, como a elaboração do Plano de Urbanização do Entorno do Lago, são mais de R$ 19 milhões em contratos empenhados. Parte desse dinheiro já foi repassada às empresas prestadoras dos serviços.

Fonte: Ascom/Prefeitura Concórdia