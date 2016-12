Eram 9h47m quando o prefeito, João Girardi iniciou a última coletiva da atual gestão na prefeitura de Concórdia. Falou por cerca de 13 minutos, começando pelo agradecimento à equipe de trabalho, “É o coroamento de uma viajem” definiu. Em seguida Girardi apresentou o demostrativo financeiro da gestão que deixa R$ 30 milhões em caixa. Destes valores, R$ 10 milhões estão empenhados para o pagamento das obras que estão em andamento; R$ 5 milhões devem ser investidos na Construção do Centro de Especialidades; R$ 2 milhões estão destinados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e R$ 928 mil estão reservados para indenizar os proprietários de terrenos na Senador Attilio Fontana. Desta forma, descontadas as verbas carimbadas e os recursos já destinados, sobram R$ 12 milhões para que a futura administração utilize da forma que melhor entender.

O prefeito João Girardi demostrou satisfação com o legado de trabalho que ele deixa para Concórdia, “Um legado de realização, o coroamento de uma viajem e o fim de um ciclo” nas palavras dele. O vice-prefeito, Neuri Santhier também falou durante a coletiva, pronunciamento que iniciou às 10h e foi marcado pela palavra “planejamento”. Os recursos que ficam no caixa e os 65 projetos que estão protocolados em Brasília, foram os exemplos utilizados por Santhier para justificar um governo que se "preocupou com a sociedade". Santhier ressaltou o fato de que, numa transição, do ponto de vista financeiro este é o maior valor que fica no caixa de uma gestão para outra. Santhier ressaltou que a administração está, também cumprindo com a palavra de trabalhar até o último dia, e convidou os profissionais de imprensa que estavam na coletiva para a inauguração das obras (quadras poliesportivas) no Parque de Exposições, no sábado, dia 30, as 9h.

Outros dados que foram apresentados na coletiva e que julgo importantes: A folha de pagamento da prefeitura de Concórdia representa 44,67% do orçamento, estimado em 228 milhões. Na gestão Girardi/Santhier a maior fatia do orçamento foi investido em Educação, na média 31,73%, em segundo vem a saúde, onde foram investidos 23,66% do orçamento.