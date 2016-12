Duas jornalistas no comando da comunicação no executivo e no legislativo

Palacianos informam que a jornalista Edila Souza vai ser a assessora de comunicação da Prefeitura de Concórdia, no governo Pacheco/Massocco. Ela que esteve à frente da assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores, com Rogério Pacheco (PSDB) e Tchê Mendes (PSD). Já na Ascom da Câmara, quem deve assumir é a jornalista Patrícia Prezotto que é cunhada do vereador, Jaderson Miguel (PSD). Em relação a definição da comunicação na Câmara está se confirmando o nome do vereador Artêmio Ortigara (PR) como presidente do legislativo.