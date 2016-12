Um susto foi registrado no Catarina Fontana no começo da noite desta sexta-feira, dia 30. Um veículo desgovernado invadiu o quintal de uma residência e colidiu contra outro carro que estava na garagem. O fato foi registrado na rua Tapaj[os. Conforme informações do motorista, o Cross Fox, que ele dirigia, apresentou um problema mecânico ao dar a partida. Isso na rua Terenas, que fica próximo do local O carro acelerou e o motorista não conseguiu frear e invadiu o pátio do imóvel, que fica na outra via. O carro desgovernado derrubou uma cerca e colidiu no GM Corsa, que estava na garagem. Ninguém ficou ferido. Os danos nos dois carros foram de média monta.

(Com informações de repórter André Krüger).