Uma saída de pista ocasionada por aquaplanagem foi registrada às 18h35 da sexta-feira, dia 30, na SC-283 próximo a ponte do Rio Ariranha, entre Seara e Chapecó. Um VW/Polo Sedan (MJG 1281) de Seara, conduzido por Jackson Sufredini, perdeu o controle devido ao acúmulo de água de na pista. Ele foi resgatado por populares e encaminhado com alguns ferimentos ao Hospital São Roque pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Conforme as informações dos bombeiros, ele não corre riscos e teve algumas escoriações. O motorista de 28 anos, estava sozinho e fazia o sentido Seara - Chapecó. Do acidente, danos materiais de grande monta.

(Fonte: Rádio Belos Montes/via André Krüger).