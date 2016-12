Três acidentes somente com danos materiais foram registrados no mesmo ponto na SC 390, na curva da Linha Serraria, entre Piratuba e Capinzal, entre a tarde e noite da sexta-feira, dia 30. Dois deles foram na parte da tarde, em que houve uma colisão entre automóvel e motocicleta; em seguida, houve também uma saída de pista de uma caminhonete. O terceiro ocorreu já no início da noite e foi outra saída de pista, envolvendo um Fiat Siena, com cinco ocupantes. Ninguém ficou ferido nesses acidentes.