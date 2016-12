Na última semana de 2016, a Prefeitura de Itá confirmou a doação de um terreno para a construção da sede da Polícia Militar. O imóvel está localizado ao lado da Polícia Civil. A construção da sede da PM deve iniciar nos próximos meses.

Também ocorreu a licitação do alargamento e recuperação da Avenida Beira Lago. O trecho, de 1,4 km, terá um custo superior a R$ 500 mil, com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Vieirae com contrapartida da Prefeitura.

Nesse período também chegaram os equipamentos agrícolas, adquiridos ao valor de R$ 100 mil. Foram adquiridos distribuidores de adubo seco e ensiladeiras e devem ser entregues durante esse mês de janeiro.