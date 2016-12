Em termos de doações de órgãos e tecidos, o ano de 2016 termina com números maiores em comparação com o ano anterior. Conforme o SC Transplantes, que coordena esse processo em todo o estado, em Concórdia, foram feitas oito notificações, ou seja, confirmação de pessoas com morte cerebral. Dessas, ocorreram duas recusas e seis doações efetivadas, no Hospital São Francisco.

Ainda conforme o banco de dados do SC Transplantes, em 2015, foram cinco notificações e duas doações efetivadas. Foram registradas duas recusas e uma contra indicação.

Desde 2007, quando foi implantada a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, o Hospital São Francisco realizou 41 captações. A última ocorreu no começo do mês de dezembro.