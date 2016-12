Artefato foi levado de empresa, no interior do município.

Um caso de furto de fogos de artifício foi registrado em Seara. O fato foi em uma empresa, na Linha Bernardi, interior do município, na sexta-feira, dia 30. O proprietário da Rota Fogos relatou à polícia que havia deixado o material do lado externo do estabelecimento, para secar. Quando percebeu uma caixa do artefato havia sido furtada. A Polícia investiga o caso e averigua imagens de monitoramento para descobrir a autoria.

(Fonte: Belos Montes).