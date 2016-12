A prefeita eleita em Arabutã, Leane Schmidt, e o vice-prefeito, Olguin Metz, definiram na noite de sexta-feira, dia 30, os nomes que vão compor o secretariado da Administração 2017/2020. Quatro secretários foram anunciados inicialmente. A pasta da Agricultura terá o responsável em fevereiro ou início de março.

A nova secretária da Saúde é Renata Petry Moraes Lima. Na Educação, Rubia Kiekow é a secretária. No Urbanismo e Infraestrutura, Evelacio Leidow é que vai comandar os trabalhos. Já na a Administração fica por conta de Gláucia Potratz.

Leane destaca que para início de trabalho, a estrutura da Administração será a mesma, com cinco secretarias. “Vamos priorizar estas secretarias agora, e logo anunciaremos a pessoa responsável pela Agricultura também”, comenta. “Os nomes foram definidos com a coligação e escolhemos pessoas com o perfil e conhecimento de cada setor, com o objetivo de realizar um trabalho eficiente”, pontua a prefeita.