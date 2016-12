Os turistas que visitarem Piratuba e os munícipes que frequentam o Parque Termal, vão encontrar novidades nesta temporada de verão. A Companhia Hidromineral entregou nesta semana, várias obras de ampliações e reformas.

O complexo superior recebeu obras de urbanização, paisagismo e reformas em piscinas, que tiveram a cerâmica trocada. O valor do investimento passou de R$ 1,5 milhão.

O acesso ao Parque Termal, através da Rua 13 de Março, também foi totalmente revitalizado, através de um projeto de paisagismo e construção de novos passeios. O investimento passou dos R$ 711 mil.

A clínica médica do Parque Termal foi ampliada e os vestiários foram reformados, com uma obra de pouco mais de R$ 226 mil. Novos sanitários também foram construídos e alguns foram reformados, no complexo inferior de piscinas. O valor do investimento foi de R$ 131 mil.

Um posto de Transformação, que aumenta a carga de energia elétrica no Parque Termal, também foi construído. O valor da obra e instalação soma mais de R$ 223 mil.

Todas as obras foram realizadas com recursos próprios da Companhia Hidromineral. “Eram obras necessárias e que estavam no nosso planejamento. Tínhamos o complexo de piscinas cobertas e fechadas, que foi entregue ainda em setembro do ano passado e como havíamos programado, faríamos também estas reformas e ampliações”, comenta a diretora presidente da Companhia Hidromineral, Marise Fries. “Vamos entregar a empresa para os próximos gestores com estas obras concluídas e com tudo funcionando”, relata ela.