Sivio das Neves assumiu a prefeitura de Irani com a meta de economizar e garantir sobras para obras.

Objetivo é encerrar mandato com maioria das ruas pavimentadas

Dar prioridade à áreas como agricultura, educação e saúde, além de economizar nos primeiros meses de mandato é uma das metas do prefeito eleito de Irani, Sivio Lemos das Neves. Ele tomou posse para quatro anos de mandato na manhã deste domingo, dia primeiro de janeiro de 2017.

Em entrevista à Rádio Aliança, Sivio também destacou que começará com um secretariado enxuto para economizar nesse começo de gestão. Apesar dessa meta de economia, o novo prefeito de Irani não deixa de olhar para o longo prazo, onde pretende encerrar o mandato com praticamente todas as ruas de Irani pavimentadas.

Essa política de pavimentação também será ampliada na área industrial de Irani, cujo objetivo é atrair mais empresas. Para ele, em épocas de baixa arrecadação, a vinda de novos empreendimentos empresariais vai auxiliar o município a ter retorno de impostos e manter o caixa e investimentos.