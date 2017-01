Trabalhar e valorizar os pequenos empresários será uma das prioridades do prefeito reeleito de Ipira, Emerson Reichert. Ele assumiu a prefeitura para o seu segundo mandato na manhã desse domingo, dia primeiro de janeiro de 2017.

Em entrevista à Rádio Aliança, Reichert disse que os pequenos negócios são os que ajudam no desenvolvimento do município de Ipira. "Por estarmos numa localização geográfica difícil, fica difícil trazermos para cá grandes indústrias ou empresas. Somente o pequeno empresário vem para cá e é nele que temos que estar focado", diz.

Reichert entende que, além da indústria e do comércio, outros setores ajudam no crescimento econômico do município de Ipira. "Nos últimos anos temos investido fortemente na agricultura e também passamos a olhar o turismo de uma outra forma, aproveitando o visitante que vem para Piratuba e trazer para Ipira para aproveitar o comércio e outos pontos naturais. Cerca de três mil turistas visitam o município por mês, através desse trabalho", conta.

Por fim, o prefeito reeleito de Ipira contesta os números do movimento econômico do município, que foram apresentados recentemente e que apontam para queda. Ele diz que a economia de Ipira tem crescido entre 5% e 6% ao ano através de investimentos, especialmente, na agricultura e agora, também, no turismo.