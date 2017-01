Prefeita de Arabutã projeta ano com foco na contenção de despesas

A prefeita de Arabutã, Leani Schmidt, que assumiu o comando do município na manhã deste domingo, dia primeiro, projeta que investimentos em obras poderão acontecer já a partir do segundo ano de mandato. O motivo para isso é a necessidade de contenção de despesas, que deverá ser a tônica para esse período de 2017.

Em entrevista a Rádio Aliança, ela observa que a situação financeira do município está estável. A constatação foi feita durante o período de transição com o então prefeito Jackson Patzlaff. Mesmo assim, ela afirma que alguns cortes serão necessários. "O momento é de cautela para tentar viabilizar obras a partir do segundo ano", diz.

Por outro lado, ela acredita que terá facilidades para buscar recursos de outras fontes para o atendimento à população. "Eu sou do PSD e tenho o governador do meu lado e é lá que vou buscar recursos. Também poderemos buscar dinheiro através de emendas parlamentares, usando os vereadores que estão na nossa base", destaca.