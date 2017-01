Miotto assume Castello Branco e marca o início do sétimo mandato da situação

Em Presidente Castello Branco, a situação vai para 28 anos de mandato. Na manhã deste domingo, dia primeiro de janeiro, assumiu o prefeito eleito Ademir Miotto, do PMDB. Mesmo sendo eleito, estar na chefia do Poder Executivo não é novidade para ele, uma vez que ele esteve como prefeito em outras três oportunidades. Com isso, a situação está a frente da Prefeitura há seis mandatos e hoje inicia o sétimo.

Em entrevista a Rádio Aliança, o prefeito eleito de Presidente Castello Branco relata que a experiência conta bastante em momentos como esse, pautados pela crise econômica e baixa arrecadação nas prefeituras. "Claro que houve mudanças em muitas coisas em relação a quando fui prefeito pela última vez. As leis mudaram e as exigências também. Mas a experiência de conhecer a máquina pública conta bastante", revela.

Mesmo o município de Presidente Castello Branco estar focando no turismo, com a construção de um balneário, Miotto ressalta que uma das principais metas está na agricultura. "Todos os setores são importantes, mas 95% da arrecadação do município vem da agricultura, o que vai exigir um trabalho muito forte", finaliza.