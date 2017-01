Assumir o comando do município de Lindóia do Sul não significa somente uma mudança de governo na segunda maior cidade do Vale da Produção. Também implica em uma mudança na vida do novo prefeito, Genir Loli. Em entrevista à Rádio Aliança, Loli afirma que nunca tinha concorrido a um cargo político, embora estivesse ocupado outras funções na Administração Municipal. "É a primeira vez que entro na vida política e isso só ocorreo por razões que todos da região já sabem, né!. Ele se refere à morte trágica do ex-prefeito e pré-candidato na época, Adierson Bussolaro.

Mesmo reconhecendo que será difícil a tarefa de controlar os gastos públicos, Genir Loli diz que pretende implantar um jeito novo de administrar, focado na sistemática de como a iniciativa privada faz hoje. "Eu quero transformar a Administração Municipal como uma empresa, para melhorar o atendimento às pessoas", diz.

Mesmo revelando que o atendimento às pessoas venha a ser a sua marca registrada, Genir Loli diz que uma das preocupações desse novo governo é em relação à empresa Globoaves, que é a maior empregadora do município e responsável pela maior fatia da arrecadação. O frigorífico está em processo de recuperação judicial e está operando com capacidade mínima no município. "Foram realizadas três reuniões fortes com a empresa e há a garantia de que, no mais tardar, em março ela deva estar de volta no cenário econômico. Estamos trabalhando para isso. Iniciamos o diálogo antes de assumirirmos", revela. Completa que "não vamos parar até ver a nossa maior indústria reativada".