Mesmo com o objetivo de atender todas as áreas do município com obras e realizações, o prefeito reeleito de Jaborá, Kleber Nora, destaca que pretende trabalhar para que outras obras, que fogem da esfera municipal, tenham continuidade ou iniciem. É o caso da SC 355 (entre Jaborá e Catanduvas) e a ligação entre Jaborá e Ouro.

Em entrevista a Rádio Aliança na manhã desse domingo, dia primeiro de janeiro de 2017, o prefeito Kleber Nora, que assumiu para o seu segundo mandato no Poder Executivo Municipal destaca que há a necessidade de fazer melhorias na SC 355 até Catanduvas, no trevo com a BR 282 e a retomada da SC 467, entre Jaborá e Ouro, que foi iniciada e depois parada. Para essa obra, há a perspectiva de que ela venha a ser licitada ainda no primeiro semestre desse ano. Sobre o trecho entre Concórdia e Jaborá, que está em fase final de revitalização, a inauguração deve ocorrer nos próximos meses.

Sobre essas obras, Nora destaca que não é uma luta de sua administração. "Outros administradores vinham buscando isso. Portanto é um trabalho conjunto entre todos os prefeitos que já passaram por aqui", destaca.

Sobre o seu segundo mandato, que inicia neste domingo, Kleber Nora afirma que pretende continuar na mesma batida, buscando o equilíbrio nas finanças e garantindo investimentos em todas as áreas.