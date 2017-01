Jairo Sartoretto que poderá contar com três secretarias nessa gestão.

Jairo Sartoretto assumiu a Prefeitura de Itá na manhã deste domingo, dia primeiro de janeiro, com o objetivo de diminuir a estrutura administrativa. De seis secretarias, serão três neste governo.

Em entrevista à Rádio Aliança, Jairo Sartoretto, destaca que foram compactadas as secretarias de Urbanismo e Turismo em uma só. Mesma sistemática foi adotada para as pastas de Agricultura e Obras, que passam a ser respondidas por um único secretário. "Ainda estamos vendo a possibilidade de juntar a Saúde e Assistência Social. Estamos vendo a possibilidade jurídica para isso, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde tem um fundo de recursos, que podem só ser geridos pela saúde. Queremos ver se é possível incrementar a Ação Social e se não haverá conflito por causa do fundo de saúde", destaca.

Sartoretto reforça que, com isso, pretende reduzir o percentual de despesa da folha de pagamento da Prefeitura de Itá. "Quando eu fui prefeito em outro mandato, a folha de pagamento era de 25% do orçamento. Hoje está em 50%. Isso vem degolando a Administração. Nós vamos reduzir e gerar mais recursos para obras para a população", finaliza.