Parte do segundo escalão deve ser anunciado na segunda ou terça feira

O prefeito Rogério Pacheco (PSDB) anunciou, durante discurso de posse, os nomes que compõe, o primeiro escalão da administração Pacheco/Massocco. Conforme se cogitava nos bastidores, o PSDB do prefeito Rogério Pacheco ficou com a maior fatia, sendo responsável pelas indicações na Auditoria, Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação. Os secretários de Administração, Urbanismo e Obras, Educação, Indústria e Comércio e os superintendentes de Cultura e Esportes. O PR do vice-prefeito, Edilson Massocco indicou os secretários de Agricultura, Transportes e Assistência Social. O PP indicou o secretário de Finanças e o PSB indicou o secretário de saúde e o superintendente da Fudema.

Confira a nova equipe de governo

PSDB

Auditoria - Marciano Coradi

Assessoria Jurídica – Filipe Stechinski

Assessoria de Comunicação - Édila Souza

Secretária da Administração - Neiva Piola

Secretário de Urbanismo e Obras - Wagner Simioni

Secretária de Educação - Márcia Calderolli

Secretário de Indústria e Comércio – Carlos Ernani Bomm

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura – Julio Gomes

Superintendente da Fundação Municipal de Esportes - Gil Artifon

Iprecon - Lenir Comin

PR

Secretário de Agricultura – Mauro Martini

Secretário de Transportes - João Reittel

Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação – Denise Justi Lopes

PP

Secretário de Finanças – Jacir Mazocco

PSB

Secretário da Saúde – Sidinei Schmidt

Superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - Gilberto Romani