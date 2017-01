O vereador reeleito no pleito eleitoral de 2016, Artêmio Ortigara (PR), é novo presidente do Legislativo de Concórdia. Ele foi eleito na primeira Sessão da Câmara de 2017, realizada na manhã deste domingo, dia 1º, na Casa de Cultura. Ortigara, que representava a Chapa 1, na disputa, recebeu sete votos, contra seis da Chapa 2, encabeçada pelo vereador André Rizelo, (PT).

A mesa diretora ficou composta por Anderson Guzzato como vice-presidente, Mauro Freta, 1º secretário, e Claiton Casagrande, 2º secretário. “Agradeço aos vereadores que votaram na Chapa 1 e me deram a condição de estar à frente dos trabalhos da Câmara de Concórdia nestes dois primeiros anos, e agradeço também, os vereadores que optaram pela Chapa 2, pois praticamos aqui, o bom combate, dentro da ética, do respeito e da moralidade”, discursou OrtigaraEle também destacou que até tentou compor uma mesa eclética. “Quero registrar que mantive contato com os demais vereadores para compor uma mesa de forma diferente, eclética, com todas as coligações, mas isso não foi possível, portanto agradeço estes vereadores que estiveram comigo na composição da Chapa 1”, relatou o presidente.

Depois de empossado, Ortigara conduziu a cerimônia de Posse do prefeito e vice-prefeito eleitos, Rogério Pacheco e Edilson Massocco. O vereador ainda marcou, para o dia 06 de fevereiro, a primeira reunião do Legislativo.

Saiba como os vereadores votaram:

Os vereadores Anderson Guzzatto, Artêmio Ortigara, Claiton Casagrande, Denise Justi Lopes, Fabiano Caitano, Jaderson Miguel, e Mauro Fretta foram os sete votantes da Chapa 1. Já André Rizelo, Closmar Zagonel, Edno Gonçalves, Evandro Pegoraro, Margarete Poletto Dalla Costa e Marilane Stuani optaram pela Chapa 2.