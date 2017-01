O novo prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, diz que vai cortar metade dos cargos comissionados da Prefeitura de Concórdia. Ele destacou essa meta durante seu discurso, já na condição de prefeito empossado de Concórdia. O ato foi realizado na rua coberta, defronte a Prefeitura de Concórdia, durante a transmissão do cargo.

Durante sua fala, Pacheco destacou que "todos sabem que o país passa por uma grave crise financeira. Um dos objetivos é enfrentar com criatividade a falta de recursos. Por isso vamos diminuir o custo da máquina administrativa em 50% dos cargos comissionados e valorizando os servidores efetivos do município (...) Vamos gastar com aquilo que é necessário e trabalhar para aumentar a arrecadação", destaca o novo prefeito.

Além do corte nos comissionados, o chefe do Executivo Municipal destaca que vai tomar medidas que ele considera duras, mas necessárias para enfrentar os problemas que, na visão dele, a cidade enfrenta ou venha a enfrentar. "Algumas vezes é preciso tomar um remédio amargo agora para que possa vir a trazer resultado no futuro", afirma.

Nessa linha de pensamento, Rogério Pacheco diz que os "os primeiros meses do meu governo serão de muito trabalho duro, de medidas austéras (...) É prciso ter paciência! quero ser cobrado pelo que eu fiz no meu mandato de quatro anos, não em 100 dias de governo, em seis meses ou um ano. Tenham certeza que os objetivos traçados serão cumpridos", reforça. Ele completa que os problemas da cidade não serão resolvidos da noite para o dia e que as conquistas precisam de muito trabalho e sacrifício.

Depois de cinco mandatos como vereador, Rogério Pacheco também exprimiu o momento em que assume como prefeito da maior didade da Amauc. "Tenho convicção de que são os desafios que nos fazem avançar. Não vou prometer soluções milagrosas ou criar falsas expectativas", finaliza.