Logo depois da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Concórdia, o vereador Jaderson Miguel do PSD, esclareceu o posicionamento dele em relação ao voto para Artêmio Ortigara (PR) na eleição para a Mesa Diretora da Câmara. O texto foi publicado na página do vereador na rede social.

Leia o texto na íntegra.



“Meus amigos, tomei uma decisão muito importante para nossa comunidade, como contei com todos nessa caminhada para a reeleição tenho a obrigação de esclarecer a todos. Eu poderia ser presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia com apoio do PT e PMDB. Além disso, poderia indicar os quatro cargos na Câmara Municipal e ainda ganhar 50% a mais em salário.

Depois de conversas com amigos, colegas, eleitores e parceiros tomei a decisão de acreditar no projeto novo para a nossa comunidade. A minha posição foi de não se aliar ao PT que por quatro anos fiz oposição. Estou pensando no melhor para a nossa população e não apenas em relações políticas partidárias.

Entendo que seria de minha parte incoerência assumir como presidente da Câmara de Vereadores com apoio do PT. Segui apenas o que meu coração mandou e meus amigos e eleitores também ajudaram a decidir. Quero pensar em uma cidade melhor e não em política partidária.

Não tenho nenhuma dificuldade de assimilar críticas, sobretudo quando vem de um eleitor ou de pessoas que querem ver Concórdia crescer. Portanto, não dou bola para mentiras e fofocas que tentam me prejudicar com inverdades.

O tempo vai “dizer” quem estava certo ou errado. Espero contar com o apoio de todos nessa nova caminhada conquistada com apoio da população. Tenham certeza que não irei em nenhum momento decepcioná-los. Quero trabalhar por uma cidade melhor. Um feliz Ano Novo e fiquem com Deus”.