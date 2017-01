Depois de um fim de 2016 de incertezas, o ano de 2017 começa com uma luz no fim do túnel e o Blumenau poderá continuar disputando a Divisão Especial do Campeonato Catarinense. Ao invés da Hering, o Clube Vasto Verde, que mantém uma equipe de basquetebol feminino, poderia abrigar também um time de futsal adulto masculino. As conversações nesse sentido estão em andamento e um desfecho poderá ser dado nos próximos dias.