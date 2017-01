Gil Artifon retorno ao comando da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. Ele foi nomeado pelo prefeito Rogério Pacheco, do PSDB, para a função, durante o ato de posse, na manhã do domingo, dia primeiro de janeiro. Artifon, que é professor das escolinhas da FMEC já esteve no comando da instituição no primeiro mandato do governo João Girardi, do PT.

Em entrevista ao repórter José Roberto Rodrigues, da Rádio Aliança, Gil Artifon destacou que o objetivo agora é convocar a equipe de técnicos das escolinhas e modalidades mantidas pela FMEC. O objetivo é discutir uma nova diretriz para as escolinhas. "Hoje é um trabalho mais recreativo e não seletivo de potenciais. Nosso objetivo é buscar novos talentos para Concórdia em qualquer modalidade", diz.

Para alcançar esse objetivo, Gil quer promover a inserção de profissionais que hoje atuam como técnicos, professores e preparadores para que auxiliem na formação e troca de ideias com os profissionais que hoje estão na FMEC.

Sobre a estrutura humana da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Gil Artifon destaca que o objetivo agora é analisar os profissionais que hoje estão na FMEC e analisar a necessidade de enxugamento ou ampliação do quadro funcional.