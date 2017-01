Recurso servirá para quitar dívidas do clube.

A Associação Concordiense de Futsal a ação entre amigos, que sorteou um carro zero quilômetro no último dia do ano de 2016. O sorteio foi feito através de extração da Loteria Federal.

Ao todo, foram vendidas 4.956 cartelas. A cartela sorteada foi de número 4.961 e a Zellitur Turismo foi a contemplada com o veículo.

O valor arrecadado servirá para quitar dívidas da Associação Concordiense de Futsal.