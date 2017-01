O tucano Rogério Pacheco, assumiu na manhã de domingo, dia 1, o comando da maior cidade do Alto Uruguai Catarinense (Amauc). Além das questões protocolares e de agradecimentos, no discurso de posse prometeu austeridade e repetiu aquele que foi o discurso na campanha eleitoral “gestão eficiente, transparência e participação da sociedade” o que Pacheco destaca como os três pilares da administração”.

Pacheco também destacou que não quer ser cobrado em 100 dias, seis meses ou um ano – prefere ser julgado por quatro anos e pontou que vai ser necessário tomar medidas duras.

No que se refere a gestão eficiente, uma das promessas da nova gestão, Pacheco prometeu que vai cortar, 50% dos cargos comissionados (medida que atende a Projeto de Lei, de autoria do vice-prefeito, Edilson Massocco (PR) e que foi aprovado na Câmara). No primeiro dia de governo é a medida de maior impacto apresentada pela nova administração.