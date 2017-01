Fato foi registrado no fim da tarde do domingo, dia primeiro.

Acidente com danos materiais no contorno norte

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a um acidente com danos materiais, no fim de semana. O fato ocorreu às 17h45 do domingo, dia primeiro, no quilômetro nove da rodovia SC-283, na rótula de acesso a Linha São Paulo, em Concórdia.

Trata-se de um abalroamento transversal envolvendo o automóvel Hyundai HB-20 de Concórdia e uma motocicleta Honda CG-125, também de Concórdia, e conduzida por um masculino de 22 anos, que também tinha uma caroneira.

Neste acidente houve danos materiais de pequena monta nos envolvidos e nenhum ferimento ou lesão nos ocupantes.

(Com informações do repórter André Krüger).