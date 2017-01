Pacheco e Massocco oficializam os secretários do novo governo em Concórdia

O prefeito e o vice de Concórdia, Rogério Pacheco e Edilson Massocco, oficializaram os novos secretários da Administração na manhã desta segunda-feira, dia 02 na Prefeitura. Os decretos e os compromissos de posse foram assinados e os novos gestores já assumiram as secretarias.

Em entrevista ao Estúdio Aliança, o prefeito afirmou que agora o trabalho começou. “Os secretários já se encaminharam para suas secretarias, estão se interando das pastas, é claro que muitas informações já foram repassadas no processo de transição, mas, em dois meses não foi possível se interar de tudo, então neste primeiro momento eles vão se absorver mais informações e para iniciar os procedimentos e ações em favor da população”, informou Pacheco.

O prefeito também destacou que em alguns setores, medidas urgentes precisam ser tomadas. “É um início de governo e estamos, neste momento, observando quais são as principais necessidades em cada setor. Temos pastas como a Educação, Saúde e Agricultura e Transportes que precisam de providências urgentes e nós vamos fazer isso, juntamente com nossa equipe de Administração e Finanças”, adiantou o novo chefe do Executivo.

O Jornalismo da Aliança havia adiantado, ainda na última semana, o novo secretariado, que foi confirmado nesta manhã. Já os nomes do segundo escalão do governo ainda não foram oficializados na Prefeitura, mas informações levantadas pela emissora apontam os diretores.

Confira quem faz parte do Secretariado e os possíveis diretores:

Auditoria - Marciano Coradi

Assessoria Jurídica – Filipe Stechinski

Assessoria de Comunicação - Édila Souza

Secretária da Administração - Neiva Piola

Secretário de Urbanismo e Obras - Wagner Simioni

Secretária de Educação - Márcia Calderolli

Secretário de Indústria e Comércio – Carlos Ernani Bomm

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura – Julio Gomes

Superintendente da Fundação Municipal de Esportes - Gil Artifon

Iprecon - Lenir Comin

Secretário de Agricultura – Mauro Martini

Secretário de Transportes - João Reittel

Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação – Denise Justi Lopes

Secretário de Finanças – Jacir Mazocco

Secretário da Saúde – Sidinei Schmidt

Superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - Gilberto Romani

Diretor de Comunicação – Carlos Ferrari

Diretor de Ação Social - Jaime Bernardi

Diretor de Trânsito - Irineu Martini

Diretor de Urbanismo - Valdomiro Taffarel

Diretor de Indústria e Comércio - Marcos Magro

Diretora de Saúde - Grace Simioni Menegat

Diretor de Agricultura - Ademar Gerhardt

Diretor de Transportes – Lauri Garbossa

Chefe de Gabinete - Neuri Comin