Já está em vigor o novo salário mínimo no Brasil. O decreto que aumenta o valor de R$ 880 para R$ 937 foi publicado ainda no último dia 30, no Diário Oficial da União. O aumento é de 6,48%, menor que a inflação do período, cuja estimativa do Ministério da Fazenda para 2016 é de 6,74%.

O Dieese aponta que o salário mínimo é um fator de ampliação do mercado e de redução da desigualdade. O instituto calcula que 48 milhões de pessoas têm rendimento referenciado no salário mínimo, inclusive aposentados e trabalhadores da ativa.