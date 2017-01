Fato foi registrado na noite do domingo, dia primeiro.

Uma criança ficou levemente ferida em um acidente doméstico, em Irani, na noite do domingo, dia primeiro de janeiro. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, por volta das 20h50.

Conforme informações, a vítima de 11 anos, ao sair do banho, se feriu no momento que a porta de vidro do box acabou estilhaçando.

A vítima foi conduzida ao Pronto Atendimento Municipal de Irani para avaliações médicas.