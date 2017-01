O 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia montou um forte esquema de segurança para atender os municípios de abrangência durante o Réveillon.

A Operação da Virada em Itá, local de maior movimentação foi coordenada pela 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, transcorrendo de forma tranquila e conforme planejamento. Foram empregados reforços policiais de todos os municípios da região.

De acordo com o comandante da 3º Companhia de Polícia Militar de Seara, 2º Tenente Claudemir Ronning, foram realizadas barreiras policiais no intuito de evitar ilícitos penais e administrativos de trânsito.

A ocorrência de maior destaque foi à abordagem de um veículo Fiat/Stilo, placas JUQ6012, de Chapecó, do qual o condutor não obedeceu ordem de parada e empreendeu fuga. Após o acompanhamento e abordagem foi constatado no interior do veículo, uma caixa de metal com 22 comprimidos de ecstasy. O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Itá para procedimentos cabíveis.

O esquema de segurança montado na Operação Réveillon funcionou bem graças ao comprometimento dos policiais militares empenhados e a conscientização da população.

(Com informações do repórter André Krüger).