Presidente do Legislativo sugere que o valor seja utilizado em pavimentações

Dentre os valores deixados em caixa pela administração do ex-prefeito Claudirlei Dorini, que somam cerca de R$ 4 milhões, também estão os recursos que foram devolvidos pela Câmara de vereadores, no final de 2016. O Legislativo devolveu aos cofres do Executivo, R$ 977,5 mil.

O valor foi repassado ainda no dia 27 de dezembro e de acordo com a presidente da Câmara, Ivanete Medianeira Potrich, este foi o maior valor já devolvido pela Câmara. “Todos sabemos que nesses períodos de crise o setor público precisa ser bem administrado. Nós vereadores fizemos nossa parte. Economizamos o que foi possível para chegar nesse valor”, relata ela. “Todos os anos, ao devolver esse dinheiro, sugerimos ao prefeito que faça investimentos para nossos munícipes, principalmente em asfaltamento das ruas”, completou.