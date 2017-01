Acidente foi no fim da tarde do domingo, em Rondinha-RS.

O acidente foi registrado na tarde deste último domingo (01), por volta das 17h10, na BR ERS 404 em Rondinha-RS. No veículo Chevrolet Celta de placas MKC-3975 de Chapecó, estavam um casal e uma criança.

De acordo com informações de populares, o veículo perdeu o controle e colidiu com uma arvore. Uma das vitimas, Rita Paula Kehl, 26 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O condutor Marcelo M. Moura e a filha do casal, de um ano e meio, que estava no banco de trás do carro, foram conduzidos até o hospital de Rondinha.

A vítima Rita Paula Kehl é natural de Seara, da região de linha São Rafael e morava em Chapecó.

A Polícia Militar e o pronto socorro foram acionados para atender as vítimas do acidente. Segundo informações do Jornalista Rogério Machado, o veículo sofreu uma ultrapassagem quando perdeu o controle.

(Com informações Desbravador Repórter/via André Krüger).