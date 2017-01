Agressão teria ocorrido na noite do domingo, dia primeiro. Mas Bombeiros foram chamados somente na tarde da segunda.

Por volta das 13h15 da segunda-feira, dia dois, o Corpo Bombeiros Voluntários de Ipumirim fez atendimento a uma mulher vítima de agressão por arma branca. O fato foi registrado na Rua 7 de Setembro, no centro do município.

A mulher de iniciais D.L.T. 24 anos, apresentava duas perfurações, uma na região do abdômen e outra em uma das pernas. Segundo informações apuradas no local pelos bombeiros, a vítima teria sido ferida ainda na noite do domingo, dia primeiro, porém o socorro foi solicitado somente na tarde da segunda por amigas da vítima.

No momento do socorro ela não soube repassar informações sobre o agressor. A mulher foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco em Concórdia. Polícia Militar de Ipumirim está buscando mais informações e a Polícia Civil também irá investigar este caso.

(Fonte: Bombeiros Voluntários Ipumirim/Via André Kruger)