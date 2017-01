O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani atendeu a uma ocorrência de incêndio em uma carreta, que ficou completamente destruída na noite da segunda-feira, dia dois, por volta das 22h no km 53 da BR-153 em Vargem Bonita. Segundo as informações que foram repassadas aos Bombeiros Voluntários de Irani, o incêndio iniciou pelo rodado do veículo, com placas de Concórdia. Os Bombeiros de Campina da Alegria também trabalharam na ocorrência. O motorista não ficou ferido, mas a carreta ficou totalmente destruída. O veículo fazia o sentido Vargem Bonita a Concórdia.

()Fonte. Bombeiros Irani/via André Krüger).