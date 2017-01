Uma motociclista ficou levemente ferida em uma colisão envolvendo moto e carro. O fato foi registrado no começo da tarde da segunda-feira, dia doi, na SC 283, proximidades do acesso ao bairro Petrópolis. A vítima conduzia uma motocicleta Honda/BIZ 125, com placas de Concórdia. No acidente, também se envolveu um VW/Saveiro, também de Concórdia. A vítima de 21 anos foi socorrida com ferimentos leves.

(Com informações do repórter André Krüger).