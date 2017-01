Fato foi registrado na segunda-feira no KM 105 da rodovia.

Queda de parte de uma árvore deixou a SC 154 totalmente bloqueada por alguns minutos. O fato foi registrado na segunda-feira, dia dois no KM 105 da rodovia. O fato foi comunicado por uma motorista à Polícia Rodoviária Estadual. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã foi acionado e deslocou-se até o local para retirar a árvore e liberar o trânsito.

Conforme a PRE, parte da pista ficou danificada pelo impacto da queda da árvore. A polícia rodoviária também solicitou a retirada do restante da vegetação, já que ficou constatado a existência do risco de outra queda, no futuro.

(Fonte: PRE/via André Krüger).