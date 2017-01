Comissão técnica da ACF inicia trabalhos no dia 20. Atletas começam no dia 30

A comissão técnica da Associação Concordiense de Futsal inicia no próximo dia 20 os trabalhos de preparação da pré-temporada 2017. O grupo de atletas inicia os trabalhos no dia 30 desse mês.

Na primeira fase de preparação, os trabalhos serão físicos e as atividades com bola devem iniciar a partir do 11º dia de pré-temporada.

A ACF pretende disputar vários amistos e realizar um torneio de alto nível antes do Estadual e Liga Nacional.

Os jogadores confirmados até esse momento são os goleiros João Neto, Roger e Pedro; fixos Júlio e Valença; alas Joãozinho, Douglinhas, Harry e Jhony; Pivôs Pesk e Ítalo.

A comissão técnica será formada pelo técnico Morruga, o preparador físico será Fabiano Silva e o preparador de goleiros Douglas Belusso. A novidade fica por conta da rouparia e massagem, que será de Sergio Aparecido da Silva, que já passou pelo Concórdia Atlético Clube.