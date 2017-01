No último domingo, dia primeiro, além dos prefeitos e vice-prefeitos, também foram empossados os vereadores eleitos no pleito eleitoral de 2016. Entre os 15 municípios da AMAUC, o PMDB é que lidera no número de presidentes das Câmaras, com cinco vereadores à frente das casas legislativas.

O PMDB conta com cinco presidentes nas Câmaras. O PP vem em segundo lugar com quatro presidentes, seguido pelo PSD, que emplacou três presidentes. O PR tem duas presidências e o PSDB conta com um presidente no Legislativo.

Confira a lista de presidentes na AMAUC:

ARABUTÃ - Jelson Artifon / PMDB

ALTO BELA VISTA - Rosicler Terezinha Benincá / PSDB

CONCÓRDIA - Artêmio Ortigara / PR

IPIRA - Adelir Mauri Schmidt / PMDB

IPUMIRIM - Kleber Tecchio / PMDB

IRANI - Vanderlei Canci / PP

ITÁ - Alcir Hall / PR

JABORÁ - Itamar Toigo / PMDB

LINDÓIA – Edson José Biondo / PMDB

PAIAL – Edson Plauth / PSD

PERITIBA - Ozair Vieira de Brito / PP

PIR ATUBA - Mareci Stempcosqui / PSD

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – Claudino Celso Kieling / PSD

SEARA – Beto Gonçalves / PP

XAVANTINA - Helio Domingos Sordi / PP