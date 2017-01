Ano de 2016 fecha com volume total de chuva de 1.892mm

O volume de chuvas que caiu em Concórdia no ano de 2016 ficou em 1.892mm. Os dados constam no levantamento da Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves. O volume é inferior ao registrado em todo o período de 2015, que teve um montante total de precipitações de 2.777mm. Vale lembrar que nesse ano, o clima sofreu interferência do fenômeno El Niño.

Ainda conforme a Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, no ano passado, o maior volume de chuvas ficou em 289mm, no mês de março. Já junho teve o mais baixo índice de precipitações, com 53mm.