A Fundação Municipal de Cultura está informando que no perídio de 3 a 13 de janeiro do corrente ano podem ser feitas as rematrículas das Oficinas Artísticas. O horário é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. As oficinas disponíveis são de Teatro, Dança de Rua, Dança Popular e Folclórica, Acordeon, Violão, Piano e Guitarra. Os interessados devem procurar a FMC, na rua Abramo Eberle.

Outrossim, a Fundação informa que novas matrículas serão iniciadas a partir do dia 16 de janeiro e será respeitada a ordem de chegada para o preenchimento de vagas. Carteira de identidade, comprovante de residência (água e luz), com apresentação dos documentos originais e cópias. Os menores de 18 anos devem apresentar-se acompanhados de pai ou responsável tanto para a matrícula como para a rematrícula.

A aulas têm início no dia 6 de fevereiro do corrente ano.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia).