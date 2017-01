Um homem foi ferido por disparo de arma de fogo, na tarde desta terça-feira, dia três, em Concórdia. O fato foi registrado na região do bairro Fragosos. O disparo atingiu uma das pernas do homem que foi encaminhado por populares para atendimento no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar esta buscando mais informações.

Segundo relatos extraoficiais, teria ocorrido um desentendimento entre a vítima e um empresário. O autor do disparo teria sido uma terceira pessoa, que também se envolveu na discussão. Conforme repassado pela equipe que atendeu a vítima no hospital, o projétil atravessou uma das pernas e não oferece risco. A PM, que foi acionada depois que a vítima deu entrada no HSF, está realizando rondas para tentar localizar o autor do disparo, para tentar esclarecer o motivo.

(Com informações do repórter André Krüger)